Pop-upspeelplein in Weverijstraat 18 april 2018

02u48 0

De jeugddienst van Geraardsbergen heeft ter gelegenheid van Buitenspeeldag vandaag een pop-upspeelpleintje klaargestoomd in de Weverijstraat. "In 2017 kreeg het stadsbestuur een braakliggend terrein in bruikleen van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek. Tot aan de start van de bouwwerken kunnen de buurtbewoners elkaar hier ontmoeten. Jeugdopbouwwerker Samuel ging samen met enkele jongeren uit de buurt op zoek naar een leuke manier om dit plekje aan te kleden. Ondertussen werden een optrekbarre en een picknickbank geplaatst. Dit jaar bekijken we hoe we het pleintje aangenamer kunnen maken", zegt Tine Platteau. Het speelpleintje opent om 13.30 uur. (FEL)