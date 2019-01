Pop-up fototentoonstelling personen met een niet-aangeboren hersenletsel Frank Eeckhout

26 januari 2019

10u05 0 Geraardsbergen In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis campus Geraardsbergen) kan je van 18 februari tot 18 maart een fototentoonstelling bezoeken met werk van mensen die leven met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Een niet-aangeboren hersenletsel kan uiteenlopende oorzaken hebben, zoals hersenbeschadiging na een ongeval, een cerebrovasculair accident (CVA), een hersentumor, een aneurysma of zuurstoftekort in de hersenen. De ernst en de aard van de beperkingen als gevolg van het letsel zijn even divers. Maar één ding hebben alle patiënten gemeen: er is een leven vóór en een leven na het letsel en dat kan sterk verschillen.

De lichamelijke gevolgen van een NAH, zoals een verlamming, zijn meestal zichtbaar. Maar een hersenletsel kan ook mentale en emotionele problemen veroorzaken zoals geheugenstoornissen, concentratieproblemen, prikkelbaarheid of ontremming. De pop-up fototentoonstelling, een initiatief van SIG (Sterk in grenzen verleggen), probeert deze onzichtbare gevolgen zichtbaar te maken. Bezoekers kunnen er ook een filmpje bekijken waarin mensen met een NAH over het leven met hun aandoening getuigen.

Met deze tentoonstelling loopt de ASZ-campus in Geraardsbergen alvast warm voor Dag van de Zorg op zondag 17 maart, die dit jaar volledig in het teken staat van het brein. De toegang is gratis.