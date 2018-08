Politie waakt over veiligheid aan schoolpoort Frank Eeckhout

31 augustus 2018

Politie Geraardsbergen/Lierde gaat in de maand september preventieve acties uitvoeren rond de scholen in de politiezone. "De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Vooral rond de tijden dat de school begint en stopt moet dit worden nagestreefd", zegt hoofdinspecteur en buurtpolitie-coördinator Davy Vander Gucht.

De lokale politie Geraardsbergen/Lierde neemt heel wat initiatieven om de verkeersveiligheid van scholieren permanent op te volgen en te verbeteren. “Nu het schooljaar weer van start gaat, zal er tijdens de spitsuren opnieuw heel wat verkeersactiviteit zijn aan en rond onze scholen en stations. Daarom gaat de politie hier zichtbaar aanwezig zijn om zo bij te dragen aan een betere verkeersveiligheid ” zegt Vander Gucht.

In eerste instantie zal de politie preventief optreden waarbij ze in de omgeving van de schoolpoort rondwandelen, mensen aanspreken en hen wijzen op eventuele gevaarlijke situaties. "De aandacht zal vooral uitgaan naar het gedrag van autobestuurders tegenover fietsers en voetgangers, naar het dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van kinderzitjes en het parkeergedrag bij het uit- of instappen van de kinderen. De Interventiedienst neemt de stationsomgevingen in Geraardsbergen, Moerbeke en Lierde voor haar rekening. Waar nodig worden beide diensten bijgestaan door de motorrijders van de Verkeersdienst. Na een maand preventie, volgen in oktober repressieve controles", waarschuwt Vander Gucht.