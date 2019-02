Politie vindt 6 kilo drugs en cash geld bij huiszoekingen Frank Eeckhout

27 februari 2019

10u29 4 Geraardsbergen Bij twee huiszoekingen heeft de recherche van politie Geraardsbergen/Lierde 3 kilo weed, 3 kilo hasj en een aanzienlijke hoeveelheid cash geld in beslag genomen. “Intensief onderzoek heeft gezorgd voor deze aanzienlijke drugsvangst", zegt Benny Turrekens, commissaris van de Lokale Recherche bij de politiezone Geraardsbergen/Lierde. De straatwaarde wordt geschat op 60.000 euro.

Reeds geruime tijd liep bij de drugssectie van de dienst Recherche een onderzoek naar een lokale dealer uit Geraardsbergen. Doorgedreven onderzoek bracht de speurders op het spoor van zijn leverancier, een grote dealer die zijn drugswaar tot bij de kleinere sub-dealers op straat aan de man bracht. Donderdagavond 21 februari en vrijdagmorgen 22 februari gingen de speurders van politie Geraardsbergen/Lierde over tot twee huiszoekingen met bijstand van de eigen drugshond. Hierbij werd 3 kilo weed, 3 kilo hasj en een grote som cash geld gevonden. Beide dealers werden opgepakt.

“Ons onderzoek mag een groot succes genoemd worden”, zegt Benny Turrekens. “We hebben een grote klap kunnen uitdelen aan de drugshandel in onze regio. Onze zone zet sterk in op de aanpak van drugs. Ook na deze arrestaties blijven we in de toekomst op hetzelfde elan verder werken”. Beide verdachten, een 28-jarige man uit Geraardsbergen en een 27-jarige man uit Rebecq, werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. “We hopen hiermee een duidelijk signaal te geven dat drugdelicten binnen de zone niet getolereerd worden en blijvend op de aandacht van de speurders kunnen rekenen", geeft Turrekens nog mee.