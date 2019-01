Politie speelt Cupido en draagt zichtbaarheid een 'warm hart' toe Frank Eeckhout

30 januari 2019

14u49 5 Geraardsbergen Politie Geraardsbergen/Lierde schiet in de maand februari met pijl en boog. “ Wie zich zichtbaar in het verkeer verplaatst en wordt gespot, krijgt een valentijnscadeau als beloning in de vorm van een rood veiligheidslampje", zegt Jurgen De Smet, hoofd van de Verkeersdienst.

Elke maand zet Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde een nieuw verkeersthema in de kijker. In januari stonden veilige schoolomgevingen centraal. Voor de maand februari trekt de politie de kaart van zichtbaarheid en verlichting. En dat doen ze geheel in het teken van Valentijn. Iedereen die op één of andere manier bijdraagt tot meer veiligheid in het verkeer door ‘zichtbaar’ te zijn, krijgt een leuk gadget.

“De laatste jaren krijgen we onze winterprik steeds later. Februari is vaak de maand bij uitstek voor koude, mistige én donkere dagen. Opvallen in het verkeer is dan een must. Wie zichtbaar is in het verkeer verlaagt het risico om bij een ongeval betrokken te zijn”, ervaart Jurgen De Smet. Het zoeken naar een gepast verkeersthema was dus geen moeilijke opdracht voor de politie. Even brainstormen met hun Communicatiedienst en het idee was er.

“Naast donkere kent februari ook veel warme dagen. Het is immers de maand van de liefde. Waarom niet beide combineren”, stelde communicatieverantwoordelijke Karolien De Turck voor. “Liefde en verlichting... dat is een rood hart en een lampje. Even het internet afstruinen en je komt al snel bij een knipperend lampje in hartvorm. Daarbij nog een leuke en passende slogan bedenken en klaar is je campagne”, knipoogt Karolien.

De actie is ruim en focust op alle weggebruikers. Voetgangers, joggers of kinderen die op weg naar school gespot worden en voorzien zijn van een fluorescerende en/of reflecterende outfit. Maar ook motorrijders of autobestuurders met correcte verlichting maken kans om beloond te worden.

Ben jij in februari geen grijze muis, maar toon je voorbeeldig gedrag door je te laten zien in het verkeer? Dan draagt Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde jou een warm hart toe. Wie gespot wordt tijdens controleacties, krijgt een gratis veiligheids(hart)lampje. En de slogan? Die luidt ‘I’m your ValenSHINE!’