Politie legt schoolbus aan de ketting Frank Eeckhout

16 november 2018

17u47 3 Geraardsbergen De politie Geraardsbergen/Lierde heeft bij een verkeerscontrole een schoolbus aan de ketting gelegd. “De schoolbus werd aan de kant gezet omdat de dimlichten niet werkten. Uit verdere controle bleken ook andere technische zaken niet in orde te zijn", klinkt het.

De controle kaderde in een actie rond zwaar vervoer. De buschauffeur was niet de enige die een proces-verbaal kreeg. Ook een vrachtwagenchauffeurs wiens lading niet goed was vastgemaakt, mag een boete verwachten. Verder schreef de politie nog boetes uit voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en een vervallen keuringsbewijs. Eén vrachtwagenchauffeur had iets te veel gedronken en moest meteen 105 euro betalen. Zijn rijbewijs werd twee uur ingehouden.