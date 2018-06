Politie kan rekenen op hulp drones 12 juni 2018

02u50 0

Securitas en Noordzeedrones hebben zondag de politie Geraardsbergen/Lierde gesteund met de inzet van drie drones tijdens een internationale halve triatlon in en rond Geraardsbergen. "Een drone is een geschikt hulpmiddel hiervoor. Als er een volkstoeloop is, moet er massa's mensen gemonitord worden. Zo moeten wij als politie niet zelf bijkomend investeren in deze middelen én in de opleiding van onze mensen", zegt korpschef Jurgen De Landsheer. De beelden die de drone in realtime doorstuurde naar de operationele commandopost, werden bekeken om verdachte personen of bewegingen te kunnen opmerken. Dankzij de nieuwe wetgeving op de private veiligheid mogen bewakingsagenten deze beelden nu - onder regie van de politie - mee bekijken. (FEL)