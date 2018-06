Politie en Vlabel innen 5.960 euro aan openstaande schulden 27 juni 2018

02u46 0

Bij een verkeersactie langs de Zonnebloemstraat van Vlabel en politie Geraardsbergen/Lierde werden maar liefst 5.960 euro aan openstaande schulden geïnd. Bedoeling van de actie was om bestuurders op te sporen die hun verkeersbelastingen nog niet betaald hadden. Eén voertuig werd getakeld omdat de eigenaar de achterstallige belasting niet onmiddellijk kon betalen. In totaal werden 1.623 voertuigen gescand. Dit leverde 13 bestuurders op met een openstaande schuld. Tijdens de controle werden bestuurders ook gecontroleerd op drugs en alcohol in het verkeer. In totaal werden 28 ademtesten en één speekseltest afgenomen, allen met een negatief resultaat. Er werden twee onmiddellijke inningen uitgeschreven voor respectievelijk het niet-dragen van de gordel en bellen achter het stuur. Een voertuig dat niet verzekerd was, werd eveneens getakeld.





(FEL)