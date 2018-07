Poesje vast in motorblok 11 juli 2018

02u36 0

Vrijwilligers van brandweerpost Geraardsbergen haalden zondagochtend een kat uit het motorblok van een wagen langs Brambroek in Ophasselt. De eigenaar had de wagen al opgekrikt waardoor het diertje in een mum van tijd bevrijd was.





(KMJ)