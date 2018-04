Plantactie van bijvriendelijke bomen, struiken en planten 19 april 2018

De Rotary clubs van Lessen en Geraardsbergen geven dan het symbolische startsein van een plantactie van bij-vriendelijke bomen, struiken en planten, onder het goedkeurend oog en vakkundig bijgestaan door Natuurpunt. De plantactie vindt plaats tussen Overboelare en Deux Acres op een weide van Natuurpunt rechtover het vliegveld. Het is de bedoeling van de Rotary clubs om dit initiatief te herhalen langs de Dender, telkens in samenwerking met meerdere clubs. Deze actie past perfect in de uitdaging van de president van Rotary International om wereldwijd 1,2 miljoen bomen aan te planten, één boom voor elke Rotariër, tegen Earth Day op 22 april.





(FEL)