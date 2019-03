Plaats voor amper 7 nieuwe leerlingen in freinetschool De Klaproos: grootouders kamperen aan schoolpoort Frank Eeckhout

08 maart 2019

22u35 0 Geraardsbergen Omdat er maar plaats is voor 4 extra kindjes, kampeert Eric sinds vrijdagnamiddag voor de poort van freinetschool De Klaproos in Overboelare. “Gelukkig houdt een vriendin mij gezelschap. We hebben ons goed ingeduffeld, want de weersvoorspellingen beloven niet veel goeds", zegt de grootvader.

Omdat de Franse gemeenschapscommissie in Brussel een belangenconflict heeft ingeroepen tegen het nieuwe inschrijvingsdecreet, dat het kamperen aan de schoolpoort moet oplossen, duiken hier en daar in Vlaanderen weer kamperende ouders en grootouders op aan de schoolpoorten. Zo ook aan freinetschool De Klaproos langs de Groteweg in Overboelare. Daar zit sinds vrijdagnamiddag 15 uur een grootvader in een zeteltje tegen de gevel van de school.

“Ik zit hier voor mijn kleinzoon. Die is 2,5 jaar en mag in september naar school. Mijn dochter nam enkele maanden geleden al contact op met de school, maar kinderen uit Geraardsbergen genieten de voorkeur. Ook broertjes en zusjes van kinderen die al school lopen in De Klaproos, krijgen voorrang. Twee weken geleden liet de directie mijn dochter weten dat de inschrijvingen na de krokusvakantie van start gingen, maar dat er slechts vier plaatsen meer vrij zijn. Daarom besloten we om hier te komen kamperen", vertelt Eric.

Ingeduffeld

Goed ingeduffeld en met een paraplu in de aanslag houdt Eric samen met een vriendin de wacht aan de school. “We hebben koffie en frisdrank bij. In de frituur hier rechtover hebben we frietjes gehaald. Om middernacht worden we afgelost, maar we komen zeker nog terug in de loop van het weekend. Hopelijk krijgen we nog gezelschap van andere ouders of grootouders, want anders is onze opoffering voor niets geweest", lacht de man.

Een patrouille van politie Geraardsbergen/Lierde merkte de twee kampeerders ook al op. Zij brachten burgemeester Guido De Padt (Open Vld) op de hoogte. Die nam contact op met de directie van de school. “De directrice is op de hoogte dat er mensen aan de schoolpoort kamperen en volgt de situatie op. Ze gaat er af en toe eens passeren. Ook onze politie houdt een oogje in het zeil", zegt burgemeester De Padt. De directrice bekijkt of het mogelijk is om de kampeerders onderdak te verschaffen in de school. “Er zijn nog 7 plaatsen vrij en we geven geen voorrang aan kinderen uit Geraardsbergen”, laat Liesbeth De Dene weten.