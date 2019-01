Petitie en protestduik tegen sluiting openluchtzwembad Frank Eeckhout

15 januari 2019

11u52 0 Geraardsbergen Met een petitie en een protestduik hopen PVDA en sp.a de sluiting van het openluchtzwembad aan Den Bleek in Geraardsbergen nog tegen te houden. “Het openluchtzwembad heeft niet alleen een sportfunctie, maar ook een maatschappelijke functie. Het is de ideale uitstap voor het hele gezin bij goed weer en wie een klein huisje zonder tuin heeft, kan hier afkoelen op hete dagen", zegt Emma Van der Maelen (sp.a).

Ongeloof en verontwaardiging en hier en daar ook een beetje begrip. De reacties op sociale media liegen er niet om. Kop van Jut zijn Open Vld en CD&V, omdat ze nergens hebben aangekondigd dat er plannen waren om het zwembad te sluiten. Al geven sommige misnoegde inwoners ook toe dat het eigenlijk wel enkele jaren geleden is dat ze nog naar ‘Den Dok’ zijn geweest. “Maar het zwembad is nostalgie, dus moet het maar blijven", klinkt het.

Winstbejag

Sp.a, Groen en PVDA vinden dat winstbejag nooit de reden mag zijn voor een sluiting. “Volgens de schepen moet de dienstverlening van een stadsbestuur winstgevend zijn”, zegt Emma Van der Maelen. “Als we deze redenering doortrekken wil dit ook zeggen dat we diensten zoals de bibliotheek, het culturele aanbod en de wielerwedstrijden in onze stad moeten stopzetten. “Onze inwoners kunnen al sinds 1888 genieten van het openluchtzwembad aan de Dender. Het is een stuk van onze stad geworden. In het verleden werden grote investeringen gedaan om de kwaliteit van het zwembad te garanderen. We stellen ons dan ook vragen bij de cijfers die de schepen aanhaalt en gaan alle documenten opvragen", belooft Van der Maelen.

PVDA Geraardsbergen reageert met afschuw op het bericht dat nu ook het openluchtzwembad de deuren sluit. “In plaats van al hun mooie verkiezingsbeloftes uit te voeren, zet het stadsbestuur de hakbijl in jobs, materniteit en zwembad. Het openluchtzwembad is een plek waar jongeren zich naar hartenlust kunnen uitleven. Zulke recreatieplekken dicht bij het stadscentrum, daar moeten we niet op besparen, die moeten we net koesteren. Mij maak je niet wijs dat Guido De Padt, Fernand Van Trimpont en co dit al niet veel langer in hun koker hebben zitten”, fulmineert Nick Dobbelaere.

Volgens Groen heeft het stadsbestuur gewacht tot na de verkiezingen om met het slechte nieuws naar buiten te komen. “Eerst de sluiting van de kraamafdeling in het ziekenhuis, nu het zwembad. Zijn er fouten of misrekeningen gebeurd bij het opmaken van het budget of het afsluiten van de rekeningen? Vallen de nieuwe projecten duurder uit dan verwacht? De bevolking heeft het recht op een eerlijk antwoord. Tenslotte het gaat om hun centen. Of gaat men binnenkort de belastingen verhogen", vraagt Patrick Franceus zich af.

Sp.a blaast zaterdag 19 januari om 14.30 uur verzamelen op parking De Bleek en roept de betogers op om een zwemoutfit aan te trekken. De petitie is te vinden via https://www.change.org/p/stadsbestuur-geraardsbergen-behoud-openluchtzwembad-den-bleek-in-geraardsbergen.