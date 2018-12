Personenwagens botsen frontaal op elkaar: 28-jarige bestuurder vecht voor zijn leven, twee anderen raken zwaargewond Frank Eeckhout

24 december 2018

11u01 29 Geraardsbergen Bij een zwaar verkeersongeval op de N42/Astridlaan in Schendelbeke zijn zondagavond zes personen gewond geraakt. Eén van hen vecht nog voor zijn leven. Twee twintigers raakten zwaargewond. Brandweerposten Geraardsbergen en Ninove moest twee inzittenden uit hun verhakkelde voertuig bevrijden.

Het ongeval gebeurde omstreeks 21.45 uur zo’n 200 meter voorbij kruispunt De Vier Wegen op de N42 in Schendelbeke. Twee wagens met twintigers achter het stuur reden er om onverklaarbare reden frontaal op elkaar in. Een derde wagen die de botsing wilde vermijden, belandde in de gracht. Twee inzittenden zaten geklemd en werden door brandweerposten Geraardsbergen en Ninove uit hun verhakkelde wagen bevrijd. Bij het ongeval raakten zes personen gewond. Drie van hen waren er erg aan toe. De 28-jarige S.D.H. uit Geraardsbergen vecht nog steeds voor zijn leven. De toestand van de twee anderen evolueerde gunstig en maandagmorgen verkeerde geen van hen nog in levensgevaar. Door het ongeval was de N42 een tijdlang afgesloten voor het verkeer.

Parket Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.