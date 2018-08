Personeel Recticel even geëvacueerd voor rookontwikkeling Frank Eeckhout

30 augustus 2018

12u02 0

Het personeel en de bezoekers van Recticel in Diebeke in Schendelbeke werden donderdagvoormiddag even geëvacueerd voor rookontwikkeling in het bedrijf.

"Die kwam er door oververhitting van een poederlakoven. Onze brandweermannen waren snel ter plaatse en voerden meteen een controle uit. Daarbij werd was isolatie verwijderd. Blussen bleek uiteindelijk niet nodig. Nadat de rook was weggetrokken, kon het personeel opnieuw aan de slag", laat burgemeester Guido De Padt, die zelf poolshoogte kwam nemen, weten.