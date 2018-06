Passion For Cycling trekt naar het buitenland 12 juni 2018

Het team van Passion For Cycling trekt naar het buitenland. De chauffeurs, mecaniciens en motorrijders uit onder andere Geraardsbergen stonden onlangs in voor de begeleiding tijdens De Ronde van Noorwegen. "We verzorgen de neutrale service in wielerwedstrijden. Dat doen we met drie uitgeruste materiaalwagens en één motor", zegt Emiel Rubbrecht. "We zijn heel klein begonnen met medewerking aan plaatselijke wedstrijden. Maar we hebben naam weten te maken en nu mogen we ook al enkele profkoersen voor zowel mannen als vrouwen verzorgen."





(DND)