Parfumdief krijgt werkstraf 27 juni 2018

02u39 0

Een 39-jarige man uit Geraardsbergen is veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur voor een winkeldiefstal op de luchthaven. De man was aan het wachten op zijn vlucht naar Casablanca, waar hij familie ging bezoeken. Hij wilde nog wat lekkers meenemen en stapte een Gucciwinkel binnen. Daar stak hij 13 parfumtesters in zijn bagage. Een winkeldetective had al geerkt dat hij zich verdacht gedroeg en toen dan ook het alarm afging kon hij tegengehouden worden.





"Hij moet die parfum gestolen hebben want anders was hij niet door de controle daarvoor geraakt", volgde de rechter het parket.





(WHW)