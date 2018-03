Paalhut en wip binden strijd aan met tv SPEELBOS BIEDT KIDS RUIMTE OM ZICH UIT TE LEVEN IN CENTRUM FRANK EECKHOUT

30 maart 2018

02u55 0 Geraardsbergen Een speelbos op de site van Lokaal Dienstencentrum De Maretak moet het tekort aan speelruimte voor kinderen oplossen. "Het is belangrijk dat ook kinderen die in het centrum van de stad wonen speelruimte hebben", zegt schepen Fernand Van Trimpont (CD&V).

In Geraardsbergen hebben de Jeugddienst en het OCMW de handen in elkaar geslagen om extra speelruimte te creëren aan de rand van het stadscentrum. "Omdat het stadscentrum te weinig speelmogelijkheden heeft voor kinderen, hebben wij in de tuin van ons Lokaal Dienstencentrum De Maretak een speelbos aangelegd. De dienst Netwerk werd inschakeld om de speeltoestellen te maken. Dat resulteerde onder andere in een paalhut en klauter- en andere speeltoestellen", vertelt OCMW-voorzitter David Larmuseau. Hij is er zich terdege van bewust dat kinderen die in het stadscentrum wonen, te weinig ruimte hebben om vrij te spelen. Daardoor kijken ze al te vaak naar tv of spelen ze spelletjes op de computer. "'Daardoor is het kinderrecht 'recht op spelen' niet altijd verzekerd. Dat tekort aan open speelruimte in de natuur hebben we nu verholpen door de aanleg van een speelbos. De ligging is trouwens ideaal: op korte afstand van het Brouwershof en andere dichtbevolkte straten in het centrum", zegt Larmuseau.





Wilgentunnel

In het midden van het terrein lag tot voor kort nog een grote open vlakte. Die is omsloten door een wandelpad. "Die vlakte is nu omgebouwd tot speelweide. Daarvoor zijn wel een aantal bomen gesneuveld. Het gevaar op vallende takken was immers te groot. Speeltuigen hebben we niet moeten aankopen. Daarvoor zorgde de dienst Netwerk van het OCMW. Hun mensen maakten een overdekte paalhut, een klimparcours, een wip en een schommel, een wilgenhut én een wilgentunnel. Een barrière verhindert de toegang naar de spoorweg en het wandelpad vormt een ontmoedigende hindernis tussen de speelzone en de diepe helling naar de Dender", aldus de OCMW-voorzitter.





Voor de aanleg ging de stad niet over één nacht ijs. "Onze jeugdopbouwwerker hield een inspraakmoment met de kinderen uit de buurt. Zij konden door middel van tekeningen en maquettes aantonen hoe hun gedroomde speelbos er moest uitzien. Verder werden de Technische Dienst en Jeugddienst van de stad, het Huis van het Kind en de politie bij de voorbereiding betrokken. Het is belangrijk dat ook kinderen die in het centrum van de stad wonen degelijke speelruimte hebben. Het prikkelt hen en wakkert hun talenten aan", voegt schepen van Jeugd Fernand Van Trimpont daar nog aan toe.





De feestelijke opening van het speelbos werd verzorgd door leerlingen van de Stedelijke Kunstacademie.