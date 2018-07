Oude boomgaard van 5.000 vierkante meter gered 14 juli 2018

02u29 0 Geraardsbergen Milieufront Omer Wattez is erin geslaagd om een oude boomgaard van zo'n 5.000 vierkante meter in Hunnegem te redden.

De organisatie kwam tot een akkoord met de projectontwikkelaar over de bouw van assistentiewoningen, waardoor de boomgaard wordt gespaard en er niet in overstromingsgebied wordt gebouwd.





Er zouden oorspronkelijk 67 assistentiewoningen komen in Hunnegem, één van de oudste delen van de stad. Milieufront Omer Wattez (MOW) wees tijdens het openbaar onderzoek op de gevaren om in overstromingsgebied te bouwen, en ook op de biologische en cultuurhistorische waarde van de boomgaard. "We hadden bezwaar ingediend omdat de oude boomgaard en waardevolle natuur zou verdwijnen. Bovendien was het project gelegen in overstromingsgebied", vertelt Pieter Van den Brande van MOW. "Naar aanleiding van ons bezwaar hebben we samengezeten met de projectontwikkelaar. Die had gelukkig oor naar onze bezorgdheden en heeft zijn plannen aangepast."





Huishoudschool

Er komen nu slechts 41 in plaats van 67 assistentiewoningen en de oude boomgaard van zo'n 5.000 vierkante meter wordt gespaard - op twee minderwaardige bomen na die plaats moeten maken voor de aanleg van een brandweg. De nieuwbouw komt op de plaats van de voormalige bewaar- en huishoudschool. Die wordt grotendeels afgebroken, net als de daarachter gelegen gebouwen. Enkel de beschermde gevel wordt bewaard en wordt mee geïntegreerd in het gebouw. Er wordt dus alleen gebouwd op de oppervlakte die al bebouwd was, zonder nieuwe groene ruimte aan te snijden. "We zijn vooral blij met de manier waarop alles is verlopen. Vaak is het een juridische strijd waar weinig mensen beter van worden. Nu kan de projectontwikkelaar ook uitpakken met een mooi project dat extra waarde heeft", aldus Van den Brande. Cedric Olivier van ontwikkelaar ION bevestigt: "Het is inderdaad een win-winsituatie. De boomgaard blijft gespaard en we kunnen toch een mooi project realiseren. Alle woningen zijn trouwens al verkocht." De afbraakwerken zijn al van start gegaan. De bouw start in september.





