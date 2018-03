Orgel- en trompetconcert in Barthelomeuskerk 08 maart 2018

02u48 0

Kerkfabriek Sint-Barthelomeus organiseert op zondag 18 maart om 20 uur een orgel- en trompetconcert in de Sint-Barthelomeuskerk in Geraardsbergen. "De combinatie van orgel en trompet geeft aanleiding tot een samenspel van klank dat bij veel muziekliefhebbers tot de verbeelding spreekt. Vooral in een kerk komt deze combinatie tot zijn recht. Voor het negende Anneessensconcert hebben we trompettist Alain De Rudder en orgelist Jan Vermeire te gast. Naast werk voor baroktrompet staat ook moderne trompetmuziek geprogrammeerd. het programma wordt vervolledigd met solowerk voor orgel. Tickets kosten 12 euro en kunnen gekocht worden aan de inkom van de kerk. Leden van de Kunstkrak betalen 5 euro en met een Vrijetijdspas betaal je slechts 3 euro.





(FEL)