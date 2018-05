Oproep voor sportkampioenen en -laureaten 16 mei 2018

Tijdens het Sportgala op vrijdag 22 juni worden in Geraardsbergen de sportlaureaten en sportkampioenen gehuldigd. Voor de laureaten worden trofeeën uitgereikt in zes categorieën. Het reglement en voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen, is terug te vinden op www.geraardsbergen.be. Tijdens dit sportgala worden eveneens de kampioenen van het afgelopen seizoen in de bloemetjes gezet. De kandidaturen kunnen ingediend worden tot 6 juni bij de sportdienst, F. Cauwelstraat 39, 9500 Geraardsbergen. Dit evenement wordt georganiseerd door de stedelijke sportdienst in samenwerking met de sportraad. (FEL)