Opnieuw speeltijd voor kansarme kinderen BOKSLES, PANNENKOEKEN EN GOOCHELSHOW DANKZIJ KAMP VAN BIJEVA CLAUDIA VAN DEN HOUTE

13 juli 2018

02u43 0 Geraardsbergen Kansarme kinderen beleven opnieuw de tijd van hun leven tijdens de speelvakantie van vzw BiJeva. Er staan heel wat activiteiten op het programma en er komen zelfs BV's op bezoek. Zo kregen de kinderen gisteren boksles van Junior Bauwens.

Voor het twaalfde jaar op rij organiseert vzw BiJeva, van bezielster Anny De Windt en 25 vrijwilligers, een weekje speelvakantie op het provinciaal domein De Gavers voor kinderen in kansarmoede. Dit jaar verblijven er 94 kansarme kinderen in jeugdherberg 't Schipken op het domein in Schendelbeke. Ze spelen er spelletjes, knutselen, droedelen, dollen en veel meer. Het kamp kreeg al heel wat bekende bezoekers over de vloer. Zo was twee jaar geleden zelfs koning Filip er te gast. Ook tal van BV's hebben zich al ingezet voor BiJeva. Gisteren kwam bokser Junior Bauwens langs om de kinderen spelenderwijze bokstechnieken aan te leren. Zanger Torsten van Loock gaf een optreden en later brengt ambassadrice Slongs Dievanongs nog een bezoek.





Dessertmobiel

Gisteren kwamen er ook een goochelaar, een dessertmobiel, een ijskar en een hotdogkraam van serviceclub Kiwanis Aalst langs. De kinderen genoten met volle teugen van de activiteiten en verwennerijen. De vakantie betekent veel voor de kansarme kinderen. "Zij hebben als vakantie alleen maar dit. Sommige kinderen kunnen nooit op reis gaan. Het doet me veel als ik zie hoeveel plezier ze hebben", vertelt bezielster Anny De Windt. Sammy (14) uit Waregem bevestigt dat: "Het is iets om naar uit te kijken. Je doet hier leuke dingen en ziet bekende Vlamingen. Iedereen heeft hier iets meegemaakt, wat voor een goede sfeer zorgt. Mijn broer en ik zijn door onze mama in de steek gelaten toen ik 2,5 jaar oud was. Hier hoef je je daarvoor niet te schamen. Op vakantie gaan, kunnen wij thuis niet, want daar is geen geld voor", vertelt Sammy.





Iedereen gelijk

Ook Lobke (13) uit Zottegem gaat al enkele jaren op vakantie met BiJeva. "Het wordt elk jaar nog beter. De activiteiten worden steeds leuker en de pannenkoeken en de ijsjes waren er vorig jaar nog niet. Ik heb het mentaal zwaar en door deze vakantie kan ik mijn zorgen over mijn thuissituatie aan de kant zetten en mezelf zijn. De kinderen hier worden gelijkwaardig aan andere kinderen behandeld. Ik zou hier later zelf als animator aan de slag willen gaan", zegt Lobke. Ook de begeleiders merken hoe erg de kinderen nood hebben aan het vakantiekamp. "De jongste kinderen zijn heel aanhankelijk en zoeken constant bevestiging", zegt Annelies Sonck. "Sommigen hebben maar één paar schoenen mee of dragen elke dag dezelfde kleren. Hier hoeven ze zich geen zorgen te maken als ze vuil worden."





Vzw BiJeva kan op veel steun rekenen. "Op maandag, de eerste dag van het kamp, stonden er al mensen voor de deur met kledij om aan de kinderen te schenken", zegt Anny De Windt. "Ook kregen we van filmregisseur Jan Verheyen een gratis bioscoopbezoek aangeboden. Ik ben zeer tevreden."