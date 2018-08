Gesponsorde inhoud Oplichter vraagt geld voor tekeningen Frank Eeckhout

11 augustus 2018

17u19 6

In Geraardsbergen en Lierde is een oplichter aan het werk die geld vraagt voor tekeningen.

Politie Geraardsbergen/Lierde waarschuwt voor een oplichter die van deur tot deur gaat. "De man belt aan en doet zich voor als iemand die doofstom is. Hij vraagt en geld, meestal 10 euro, voor tekeningen die hij zogezegd zelf gemaakt heeft. Ga nooit op zijn aanbod in", waarschuwt de politie via Twitter.