Openluchtmuseum toont geschiedenis van Geraardsbergen 23 juni 2018

02u31 0 Geraardsbergen Langs de kunstroute MUREN maken toeristen en wandelaars kennis met de geschiedenis van de Oudenbergstad. "De kunstroute past in het kader van 950 jaar Stadskeure in Geraardsbergen", zegt curator Godart Bakkers.

950 jaar geleden kreeg Geraardsbergen als eerste Vlaamse stad een stadskeure uit handen van graaf Boudewijn VI. Aan negen kunstenaars werd gevraagd een werk te maken ter ere van deze feestelijkheden. "Jan van Imschoot, Femmy Otten, David Bade, Voebe de Gruyter, Tatjana Gerhard, Jasper Rigole, Clara Spilliaert en dichters Paul Demets en Roland Jooris maken een werk of gedicht dat vanaf vandaag permanent te bezichtigen is in het stadscentrum. Alle werken hebben ook rechtstreeks te maken met de geschiedenis van de stad", vertelt Godart Bakkers. Clara Spilliaert liet zich bij haar kunstwerk in Boerenhol inspireren door de Marbol op de Markt. "Deze fontein lijkt terug te komen in de ets Lust van Piet Brueghel de Oude. In deze ets kan de fontein geïnterpreteerd worden als een secueel object. In mijn muurschildering herinterpreteer ik deze fontein en plaats die in een gesloten tuin, het symbool voor vrouwelijke reinheid en intimiteit", zegt de kunstenares. Om het kunstwerk van Jasper Rigole te zien, moeten wandelaars wel de Muur beklimmen. "Zijn neon-sculptuur Parcheggio op de gevel van 't Hemelrijck refereert aan de bekende wielerterm van Renaat Schotte: een berg beklimmen en vlak voor de top stilvallen", geeft Bakkers nog mee. (FEL)