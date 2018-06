Opening voedselherverdeelwinkel 't Komisjken 02 juni 2018

In wijkcentrum De Poort in Geraardsbergen opent op donderdag 7 juni om 13.30 uur voedselherverdeelwinkel 't Komisjken de deuren. "'t Komisjken is een winkel waar we de voedseloverschotten van enkele warenhuizen aanbieden aan personen die recht hebben op een voedselpakket. Deze winkel is gesitueerd in het magazijn van het OCMW, met ingang langs het wijkcentrum De Poort. Hij zal elke donderdagnamiddag open zijn van 13.30 tot 16.30 uur, behalve in de week van de maandelijkse voedselbedeling", laat OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V) weten. Melissa De Cooman is de sturende kracht achter de winkel. De naam van de winkel werd gekozen door de gebruikers van de voedselbedeling. (FEL)