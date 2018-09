Opening Expo Wandtapijt Frank Eeckhout

05 september 2018

In het stadhuis op de Markt van Geraardsbergen opent op zondag 8 september om 14 uur Expo Wandtapijt.

"In de zestiende eeuw lag het zwaartepunt van de Europese wandtapijtenproductie in de Zuidelijke Nederlanden. Er zijn over de hele wereld slechts enkele wandtapijten bekend met het merk van onze stad. Een unieke kans om dit bijzonder werk in eigen stad te bewonderen", laat Tine Van Trimpont weten.

Het wandtapijt zal na de opening elke zaterdag en zondag te bezichtigen zijn in het stadhuis van 14 tot 17 uur tot 30 december.