Opendeur en workshops bij Fablab Astertechnics KOEN MOREAU

22 augustus 2018

10u19 0 Geraardsbergen In de industiezone in Schendelbeke kan je zaterdagmiddag 25 augustus een kijkje nemen in het Fablab Astertechnics.

Van 14 tot 18 uur kan je zien wat er het voorbije jaar bij Astertechnics gemaakt werd. Dat gaat om het werk van 3D-printers, maar ook over een zonnecelwagen, hovercraft, LED-wheel, hydraulische pers, schilderijtje met LEDjes, elektrische lamp met zelf gemaakte betonnen voet en nog veel meer. Er zijn ook demonstraties van 3D printen, laser cutten, Scratch en Arduino. Verder is VUB Brussels Photonics Phablab 4.0 te gast. Zij tonen kunst met polarisatie en een laser labyrint. Verder is er een fototentoonstelling door Lisa Bilterijst met foto’s van Digitaal Fotografie zomerkamp, toont Ekoli vzw aquaponics-systeem en producten uit bioleder en zwammen, zijn er kunstworkshops voor kinderen door L’Arte en is elektronicaspecialist Studio Bon+jour present. Meer info en inschrijven voor de workshops via www.astertechnics.be of de dag zelf in Diebeke 21 in Schendelbeke.