Openbaar ministerie vraagt werkstraf voor hoofdinspecteur die zich racistisch gedraagt in de trein Lieke D'hondt

29 maart 2019

17u28 0 Geraardsbergen Een hoofdinspecteur van de politie in Brussel heeft zich in de rechtbank moeten verantwoorden voor racistische uitspraken en belaging omdat hij in een trein in Geraardsbergen een familie met Afrikaanse origine heeft beledigd en met zijn dienstwapen zou gezwaaid hebben.

Hoofdinspecteur P.H. (46) uit Oostende was na een drukke werkdag op 16 oktober 2015 met de trein onderweg naar huis toen hij het aan de stok kreeg met een familie van Afrikaanse origine. Hij beledigde de familie en beval aan de treinbegeleider om hen uit de trein te zetten. Omdat de treinbegeleider daar niet op in ging, zou de man zijn dienstwapen uit zijn rugzak gehaald hebben en er ostentatief mee gezwaaid hebben. Daarop vluchtte de treinbegeleider weg naar een andere wagon en belde de politie. Bij de eerstvolgende halte in Geraardsbergen werd de inspecteur gearresteerd. “Racistische uitspraken zijn op zich niet strafbaar, maar in dit geval heeft de beklaagde wel anderen aangezet tot haat. Er was namelijk geen reden om de Afrikaanse familie van de trein te zetten”, duidt de procureur. Ze vordert een werkstraf.

Dronken uitschuiver

De hoofdinspecteur geeft in de rechtbank toe dat hij zwaar over de schreef is gegaan, maar samen met zijn advocaat kadert hij de feiten. “Ik vind het beschamend dat ik hier vandaag moet staan en wil mij dan ook verontschuldigen. Op het moment van de feiten ging ik gebukt onder een zware werkdruk. We werden dagelijks bedreigd op het werk en we waren onderbemand”, legt de beklaagde uit. Hij had die bewuste vrijdagavond te veel gedronken en na een discussie over de deuren van het toilet in de trein, is de situatie ontaard. “Maar mijn cliënt is zeker geen racist. Meer nog, hij werkte op dat moment dagelijks in de Matonge-wijk. Hij was er een gerespecteerd agent en heeft ondanks vele arrestaties nooit een klacht aan zijn been gehad”, pleit zijn advocaat. “De bewering dat hij in de trein met zijn wapen heeft staan zwaaien is bovendien vals. Hij heeft zijn wapen, dat hij mee naar huis mocht nemen omdat er een verhoogde terreurdreiging was, wel uit zijn sportzak gehaald, maar heeft het discreet in zijn achterzak gestoken.” De agent vraagt aan de rechter om hem de gunst van de opschorting te geven en dus geen straf op te leggen. Op die manier komt zijn carrière, op een tuchtsanctie na, niet in het gedrang. De rechtbank zal op 26 april een uitspraak doen in deze zaak.