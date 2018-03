Open zondagen in De Helix 15 maart 2018

De Helix zet tussen maart en oktober op de eerste zondagnamiddag van de maand opnieuw zijn deuren open. Op deze zondagen wordt er telkens een begeleide wandeling rond een verschillend thema georganiseerd. Op sommige zondagen is er ook een workshop voorzien. Noteer deze data alvast in je agenda: 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober. Heb je zelf een leuke foto of filmpje van De Helix of de regio, kan je die altijd plaatsen op Instagram of Facebook met #dehelix.grimminge. (FEL)