Open Vld-raadslid wil burgerdenktank rond klimaat Frank Eeckhout

25 maart 2019

11u58 1 Geraardsbergen Gemeenteraadslid Jimmy Colman (Open Vld) wil een burgerdenktank rond het klimaat oprichten in Geraardsbergen. “Los van politiek of kleur moet iedereen zijn of haar ideeën kunnen uitwisselen", meent Colman.

Een lokale ‘climate task force’ voor en door burgers zonder politici, dat is wat Jimmy Colman wil oprichten in Geraardsbergen. “Eén persoon kan dan afgevaardigd worden als spreekbuis tussen de burgerdenktank en de gemeenteraad. Leerlingen en directies zijn vragende partij. Ook jeugdbewegingen en adviesraden haken hun karretje aan. Zij kunnen hun ideeën bij elkaar leggen en die naar de gemeenteraad brengen", zegt Colman.

Zelf komt het raadslid ook met een voorstel voor de dag. “We kunnen een Dag van het Klimaat en Milieu organiseren, waarbij we handelaars voorstellen om die dag geen plastic zakjes te gebruiken. De klanten moeten dan maar een eigen draagtas meebrengen. Horecazaken vragen we dan om geen plastic rietjes te gebruiken en gezinnen moedigen we aan om met de fiets naar het centrum te komen. Daarnaast zorgen we voor activiteiten waardoor we iedereen betrekken bij de klimaatveranderingen", aldus Colman.