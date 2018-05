Open deur in fietskerk 28 mei 2018

02u45 0

De kerkraad van Onkerzele organiseert op zaterdag 2 en zondag 3 juni een opendeurweekend in de toekomstige fietskerk van Onkerzele. De bezoeker komt er te weten hoe de fietskerk er zal uitzien. Er wordt een antwoord gegeven op vragen als: wat is een fietskerk? Wat is de link tussen koers en religie? Hoe wordt de koersbeleving rond en in de kerk vormgegeven? "We hebben een tentoonstelling uit het Museum van de wielersport, genaamd 'Koers en Religie', op de kop kunnen tikken", zegt projectleider Johan Quintelier. Op zondag is er om 13.45 uur een fietswijding, gevolgd door een fietstocht. Om 16 uur volgt een panelgesprek met Lucien Van Impe, Johan Museeuw, Rudy Pevenage en Ferdi Van Den Haute. (FEL)