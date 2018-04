Opbrengst van eetfestijn naar Kinderkankerfonds 18 april 2018

De Geraardsbergse OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V) schenkt de opbrengt van zijn eetfestijn integraal aan het Kinderkankerfonds. Larmuseau kreeg het voorbije weekend maar liefst 1.322 bezoekers over de vloer. Dat zijn er ruim honderd meer dan vorig jaar. "Ik vind het een belangrijk signaal om effectief iets te doen voor mensen in nood. Ik draag het Kinderkankerfonds een warm hart toe. Zij leveren al dertig jaar ontzettend mooi werk om het welzijn en het comfort van kinderen met kanker te verbeteren. Ik ben onder de indruk van het thuisverzorgingsproject Koester, de spelactiviteiten die in het ziekenhuis worden georganiseerd en hun zomerkampen", zegt Larmuseau. De Gentse kinderoncoloog professor Yves Benoit, de oprichter van het Kinderkankerfonds, zakte naar Idegem af om de werking van zijn organisatie toe te lichten. (FEL)