Opblaasbaar darmmodel ter preventie van darmkanker 06 april 2018

Schrik niet als u zaterdag iets vreemd ziet staan op de Markt van Geraardsbergen. Naar aanleiding van de Wereldgezondheidsdag zal die dag tussen 13 uur en 17 uur het opblaasbaar darmmodel van Stop Darmkanker opgesteld staan op de Markt. "Eén persoon op de twintig wordt in zijn leven geconfronteerd met darmkanker. Wanneer het tijdig wordt opgespoord, is de kans op genezing 95 procent", zegt schepen voor Sociale Zaken en Welzijn David Larmuseau (CD&V). "Op deze manier willen we mensen stimuleren om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek rond darmkanker". Dankzij het opblaasbare darmmodel komen mensen op een ludieke manier te weten hoe darmkanker ontstaat. Er is ook iemand aanwezig van het Stop Darmkanker-team die je graag verderhelpt met vragen. (CVHN)