Op 32 minuten en 56 seconden door onze regio

Het peleton van de Tour zal in 2019 door Ninove en Geraardsbergen rijden. Geraardsbergen Amper 32 minuten en 56 seconden heeft het Tourpeloton nodig om de afstand tussen de provinciegrens in Ninove en die in Geraardsbergen, goed voor een afstand van 24,7 kilometer, af te leggen. Op voorwaarde dat de renners een gemiddelde snelheid van 45 per uur aanhouden.

Precies 24,7 kilometer legt de Tourkaravaan volgend jaar op 6 juli af in onze regio. Via de Ninoofsesteenweg rijden de renners Ninove binnen. Van daar gaat het via de Brusselsesteenweg naar de Leopoldlaan om via Den Dollar op de Brakelsesteenweg uit te komen. Daarna trekken de renners via de Tabakslaan richting Smeerebbe-Vloerzegem waar ze via de Aalstsesteenweg uitkomen op de Astridlaan in Schendelbeke. Daar draaien ze linksaf tot aan het kruispunt met de Oudenaardestraat.





Daar trekt de karavaan het centrum van Geraardsbergen om via de Vesten de top van de Kapelmuur te bereiken. Van daaruit gaat het via grotendeels bergaf langs de Brusselsestraat naar de Kappellestraat waar de top van de Bosberg ligt. Via Waarbeke verlaat de Tour dan het grondgebied van Geraardsbergen.





Dat de Tour de France ook Ninove aandoet, kwam bij het stadsbestuur aan als een complete verrassing. "Het kwam uit de lucht gevallen, maar het is wel een godsgeschenk dat de Tour de France onze stad aandoet", zegt schepen van Sport Marc Torrekens (Open Vld). "Want ook al is het slechts een doortocht en valt die in het begin van de rit, er zal sowieso veel volk op afkomen. Samen met de Omloop, die voor vijf jaar aankomt in Meerbeke, zet het Ninove terug op de wielerkaart", aldus Torrekens (FEL/CVHN)