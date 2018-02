Oorzaak dodelijke woningbrand was accidenteel 22 februari 2018

De woningbrand in Schendelbeke waarbij maandagnacht een 52-jarige man omkwam, was accidenteel. Dat bleek uit de eerste vaststellingen van de branddeskundige. Het vuur ontstond rond 2.45 uur in de woning in de IJsbroekstraat. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door het dak. In de woning trof de brandweer later het lichaam van de bewoner aan. Voor de 52-jarige man kon geen hulp meer baten. Parket Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde stelde een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Uit de eerste bevindingen blijkt dat het om een accidentele brand ging, maar er is verder onderzoek nodig naar de juiste omstandigheden. (FEL)