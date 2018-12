Ook politiezone draagt dit jaar haar steentje bij voor De Warmste Week Frank Eeckhout

11 december 2018

06u56 0 Geraardsbergen Ook politiezone Geraardsbergen/Lierde draagt dit jaar haar steentje bij voor De Warmste Week van Studio Brussel. “Geld inzamelen mogen wij niet. Daarom verzamelen we dopjes van lege flessen. Deze dopjes worden achteraf verkocht aan een recyclagefirma en de opbrengst gaat naar de opleiding van geleidehonden”, zegt korpschef Jurgen De Landsheer.

Dopjes verzamelen kan overal. “We vragen daarom aan alle burgers om plastic dopjes bij te houden en deze aan ons te bezorgen via een ‘Dopjesman’ in het onthaal van ons commissariaat. Gewoon de dopjes deponeren in de mond van Dopjesman en klaar. Dat kan nog tot 24 december", zegt korpschef Jurgen De Landsheer.

De dopjes worden achteraf verkocht aan een recyclagefirma en de opbrengst gaat naar de opleiding van geleidehonden en naar de algemene werking van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG). “Een geleidehond draagt bij tot de integratie van blinde of slechtziende personen in onze maatschappij. De hond geeft hen immers de mogelijkheid zich zelfstandiger, sneller, meer ontspannen, maar vooral veiliger te verplaatsen. Aangezien veiligheid voor één van onze topprioriteiten is, steunen wij intern reeds jaren het BCG door onze medewerkers aan te sporen de plastic dopjes te sparen. De laatste 6 maanden zelfs goed voor een totaal van 130 kilo aan plastic dopjes", besluit De Landsheer.