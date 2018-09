Ontdek Zarlardinge vanop de fiets Frank Eeckhout

04 september 2018



Dorpsraad Zarlardinge rijdt op zaterdag 8 september de Zarlar-fietsroute feestelijke in.

De Zarlar-fietsroute brengt je door Zarlardinge, gekenmerkt door een kleine dorpskern met daarrond een agrarisch landschap omheind met populieren en knotwilgen. Prachtig panorama’s bieden je zicht op het dorp. "We fietsen ook door Goeferdinge, Overboelare, Deux-Acren, Everbeek en Lierde. Via het jaagpad wordt ook een paar kilometers de loop van de Dender gevolgd. Je wordt ondergedompeld in het prachtige landelijk landschap, de natuur en je fietst langsheen prachtige historische kerkgebouwen, verschillende landbouwbedrijven en de Kartuizersite", vertelt Danny Timmermans.

Een plannetje van de Zarlar-fietsroute is gratis te verkrijgen in infokantoor Visit Geraardsbergen op de Markt en achteraan in de O.L.V.-kerk van Zarlardinge. De Zarlar-fietsroute kwam tot stand met financiële steun van stad Geraardsbergen en met medewerking van de dorpsraad Zarlardinge.