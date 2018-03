Ontbijt en volksfeest op de Vesten 28 maart 2018

Op de Vesten in Geraardsbergen kunnen wielerfans zondag al in de vroege ochtend genieten van een ontbijt. Daarna barst een groot volksfeest los waarop elke wielerfan welkom is.





De dag waar wielerminnend Geraardsbergen het meest naar uitkijkt dit jaar is zondag 1 april, want dan trekt de Ronde van Vlaanderen weer over de iconische Muur. "We willen zoveel mogelijk mensen op de Vesten krijgen om er een groot volksfeest te vieren", zegt schepen van Sport Véronique Fontaine (Open Vld). "De Vesten wordt volledig ingericht als volksdorp met een groot scherm waarop de Sporza-uitzending te volgen is, eet- en drankstandjes, kermisattracties en er is na de wedstrijd tot 20 uur een afterparty."





Omdat er verschillende passages zijn op de Muur - juniores, vrouwen en mannen - wil de stad de toeschouwers zo snel mogelijk op de Vesten krijgen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. "Daarom organiseren we vanaf 9 uur een ontbijt, in samenwerking met bakkerij De Vesten. We gaan bewust voor openheid en toegankelijkheid voor iedereen. Er zullen heel wat randparkings zijn en die zullen allemaal netjes worden aangeduid. Reserveren voor een ontbijt met koffie via info@bakkerijdevesten.be of op 054/41.23.13.





