Onder invloed met voorlopig rijbewijs 24 mei 2018

M. C. uit Geraardsbergen kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 1.000 euro en 8 dagen rijverbod opgelegd nadat hij een hele resem inbreuken beging.





Het voertuig van de man sprong in het oog van de agenten omdat de achterruit was afgeplakt met een grijze folie. De politie stelde toen ook vast dat hij met zijn voorlopig rijbewijs passagiers vervoerde, terwijl dat niet mocht. Hij bleek daarbij ook onder invloed van alcohol. Zo had hij 0,69 promille alcohol in het bloed. (TVR)