OCMW zoekt vrijwilligerswerk voor cliënten 23 juni 2018

Binnen de Gemeenschapsdienst doen Geraardsbergse OCMW-cliënten vrijwilligerswerk als opstap naar een job.

"Wegens de positieve ervaringen zoeken wij naar nog meer organisaties die daaraan willen meewerken. Want die aanpak levert een win-winsituatie op. De cliënten kunnen zich ontplooien, terwijl binnen de organisaties activiteiten worden uitgevoerd die normaal niet aan bod komen", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V).





Motivatiepremie

Permanent hebben meer dan vijftig cliënten een tewerkstellingscontractcontract Artikel 60. Zij ontvangen een loon. Daarnaast krijgen personen in een voortraject een motivatiepremie van 5 euro per gewerkte halve dag. "Momenteel zijn cliënten werkzaam bij een zestigtal diensten. Die situeren zich zowel binnen de stad en het OCMW, als in de private sector.





"Het is mijn overtuiging dat dit op nog heel wat andere plaatsen ook kan gebeuren. Langs deze weg lanceren wij dan ook een oproep naar organisaties om vrijwilligerswerk aan te bieden." (FEL)