OCMW breidt Kom maar binnen project uit Redactie

16 juli 2018

14u19 0

In samenwerking met Leader, de dorpsraad van Grimminge en Samana wordt in Grimminge deze zomer het Kom maar binnen project opgestart. Alle inwoners van Grimminge krijgen in de maand augustus de Kom maar binnen affiche en briefkaart. Bij alle 75-plussers komen de vrijwilligers langs met een kleine attentie en extra uitleg over het project. Met het Kom maar binnen project hoopt OCMW Geraardsbergen het sociaal isolement te verlagen en de zelfredzaamheid te verhogen. Het Kom maar binnen project loopt al in deelgemeente Viane en is daar een succes.