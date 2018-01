Nooit zoveel leden voor bib 02u33 0

In Geraardsbergen heeft één inwoner op vier vorig jaar een bezoekje gebracht aan de bib. "Het aantal leden steeg met 722 naar 8.471. Dat is precies 25 procent van de bevolking en het hoogste aantal ooit sinds de oprichting van de bibliotheek 30 jaar geleden. Die stijging is in de eerste plaats te verklaren door het groter aantal scholen dat in klasverband boeken komt uitlenen. Er waren vorig jaar maar liefst 578 klasbezoeken. Dat zijn er bijna 3 per schooldag en ook al het hoogste aantal ooit", zegt bibliothecaris Paul De Taeye. Het aantal uitleningen daalde heel lichtjes tot 211.023, een niet-significante daling van 0,04 procent. "De uitleen van jeugd- en volwassenenboeken blijft het goed doen en stijgt zelfs wat. De daling is vooral te wijten aan cd's, dvd's en het filiaal in Moerbeke. In totaal bereikte de bib meer dan 5.200 mensen met haar activiteiten. Speciale aandacht was er zoals gewoonlijk voor kansengroepen zoals anderstaligen en kansarmen. Het aantal bezoekers dat over de vloer komt (ook mensen die niets uitlenen, maar bijvoorbeeld een krant of tijdschrift lezen) steeg naar 72.989. Dat zijn gemiddeld 242 bezoekers per dag", geeft De Taeye nog mee. (FEL)