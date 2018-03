Nocturne over de wolf in De Helix 16 maart 2018

In Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu De Helix in Grimminge kan je op vrijdag 30 maart om 19.30 uur terecht voor een nocturne over de wolf. Er is geen dier waarover zoveel fabels bestaan als de wolf. Om waarheid van mythe te onderscheiden, organiseert Landschap vzw, de vereniging achter het Meldpunt Wolven, regelmatig lezingen over de wolf en zijn actuele verspreiding in Europa. Met de komst van wolvin Naya wordt de comeback van de grote carnivoren plots erg tastbaar. Jan Loos schetst een portret van de Europese wolf en kadert de wolf in de algemene 'wildlife comeback' in Europa. Inschrijven kan via wolven@landschapvzw.be en kost 6 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden. (FEL)