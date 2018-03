Night of the Proms-fun in het Arjaantheater 22 maart 2018

02u35 0 Geraardsbergen Koor Idinga uit Idegem en Harmonie Moerbeke zorgen op zaterdag 24 maart om 20 uur en zondag 25 maart om 15 uur voor Night of the Proms-fun in het Arjaantheater in Geraardsbergen.

Deze twee Geraardsbergse verenigingen vonden mekaar in een aantal gezamenlijke interesses en waarden. Zo delen ze een brede interesse in zeer uiteenlopende muziekgenres. Het concept voor dit concertweekend ligt dan ook in de lijn van hun sterktes: een unieke mix van bekende klassiekers en popsongs, van intieme romantiek tot onstuimige rock. En natuurlijk boordevol talent van eigen bodem. Mezzosopraan Sofie Vander Heyden verrast steevast op het podium met haar virtuoze en betoverende stemgeluid. Als ideaal tegengewicht voor Sofie staat de innemende, warme stem van Dean geprogrammeerd.





De toegangsprijs bedraagt 15 euro, kinderen jonger dan 12 jaar krijgen 10 euro terug aan de kassa. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden, of op het nummer 0495/79.79.75.





(FEL)