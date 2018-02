Nieuwstraat wordt woonerf 09 februari 2018

De Nieuwstraat wordt ingericht als woonerf. "Vorig jaar werd de Nieuwstraat heraanlegd. Bewoners bleven echter klagen over het parkeerbeleid in de straat. Uit een bevraging blijkt dat de bewoners een woonerf verkiezen om de leefbaarheid in hun straat te bevorderen. Begin deze week werden daarom bloembakken en rustbanken geplaatst in de Nieuwstraat. Ook parkeren is voortaan verboden en de maximum snelheid bedraagt er 20 kilometer per uur. De bewoners kunnen een bewonerskaart aanvragen, waardoor ze kunnen parkeren in de omliggende straten. Ze kunnen uiteraard ook gebruik maken van de omliggende gratis parkings", laat schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Rurik Van Landuyt (Open Vld) weten. (FEL)