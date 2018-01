Nieuwjaarsduik 02u52 0

Project G en de Gobio Divers slaan zondag de handen in elkaar voor de derde editie van de Geraardsbergse nieuwjaarsduik in Provinciaal Domein De Gavers. De duikers betalen 4 euro en kinderen jonger dan 12, betalen 2 euro.





De toeschouwers krijgen gratis toegang tot het strand en iedereen wordt getrakteerd op een glaasje cava of fruitsap. Om 14.30 duiken de deelnemers het koude water van De Gavers in. Vooraf en na de duik is er muzikale animatie. (FEL)