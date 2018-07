Nieuwe voorzitter voor Rotary club Geraardsbergen 03 juli 2018

Bernard Carion (50) is de nieuwe voorzitter van Rotary club Geraardsbergen. Bernard is sinds 2013 lid van Rotary International en heeft al heel wat functies binnen de club opgenomen. Hij is afgevaardigd bestuurder van C-games in Geraardsbergen. Bernard kreeg het voorzitterslint uit handen van uittredend voorzitter Danny Hellinckx. Het nieuwe jaarthema van Rotary club Geraardsbergen is 'Be the inspiration'.





(FEL)