Nieuwe verpleegsterschool op campus Hunnegem Frank Eeckhout

04 september 2018

In de gebouwen van de voormalige priorij Hunnegem in Geraardsbergen is een innovatieve praktijkgerichte zorgopleiding voor HBO5 verpleegkundige opgestart. Initiatiefnemer is het Sint-Augustinusinstituut uit Aalst.

Vijftien leerlingen schreven zich in voor deze innovatieve praktijkgerichte zorgopleiding, die voor het eerst in Geraardsbergen ingericht wordt. "Dit is geen klassieke schoolse opleiding want onze studenten komen via kleinere opdrachten zeer vlug in contact met de werkvloer. De ervaring leert dat door die aanpak de overgang naar een langere stageperiode veel vlotter verloopt. Op die manier worden de studenten, tijdens een drie jaar durende opleiding voorbereid op een job in de zorgsector", zegt directeur Jan De Bruyn.

Ook David Larmuseau, verantwoordelijke van de site Hunnegem, is tevreden met deze nieuwe partner. "Stap voor stap groeit de voormalige priorij uit tot een eigentijds socio-cultureel centrum. Er waren eerst diensten van de Zorggroep Eclips: de Thuisverpleging, de paramedische diensten en het Dagverzorgingscentrum. Daarnaast is Leerpunt er gevestigd en kregen de musea HUGE en het Museum en Archief van de Vlaamse Film er onderdak. Met de verpleegstersschool wordt opnieuw aangeknoopt met een rol die Hunnegem al sinds de 17de eeuw vervult: het geven van kwaliteitsonderwijs", zegt Larmuseau.