Nieuwe stripzoektocht Ras-de-piek 30 maart 2018

In het kader van het feestjaar '950 Geraardsbergen' lanceert Toerisme Geraardsbergen een nieuwe stripzoektocht voor kinderen van acht tot twaalf jaar. De stripzoektocht leidt de kinderen door de stad en geeft hen informatie over de geschiedenis van Geraardsbergen. Spelenderwijs maken ze kennis met enkele vaste erfgoedwaarden van Geraardsbergen: de mattentaart, Krakelingen, Manneken-Pis. Ook het dialect van Geraardsbergen komt erin voor: 'Ras-de-piek' is een term die verwijst naar 'dievenvolk'. De route is ongeveer twee kilometer lang, een ideale afstand voor kinderen. De uitwerking gebeurde door Matthias Cruyssaert en Peter Brutin. Zij kregen volledig carte blanche voor de creatieve uitwerking van de zoektocht. Zij zijn reeds gevestigde waarden in de stripwereld. Gezamenlijk brengen ze de reeks 'Commissaris Moordenaar' uit.





(FEL)