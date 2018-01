Nieuwe richting industriële wetenschappen in Tisj 02u42 0 Geraardsbergen Het Technisch Instituut Sint-Jozef biedt vanaf volgend schooljaar ook de richting Industriële Wetenschappen aan.

"Al twee jaar lang kent STEM een groot succes in de scholengemeenschap met meer dan 100 leerlingen in de eerste graad van onze ASO-scholen. De oprichting van Industriële Wetenschappen in de tweede graad is dan ook een logisch vervolg van dit succesverhaal naast onze bestaande STEM-richtingen wetenschappen, techniek-wetenschappen, elektromechanica, ICT maar legt duidelijk meer het accent op technology en engineering dan de bestaande studierichtingen. Daarnaast is Industriële Wetenschappen ook een doorstromingsrichting die een uitstekende basis vormt voor wie ingenieursstudies wil aanvatten. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zullen de leerlingen een derde jaar Industriële Wetenschappen kunnen volgen in onze scholengemeenschap. De lessen zullen plaatsvinden in het Sint-Catharinacollege campus Collegestraat (algemene vakken) en in het Technisch Instituut Sint-Jozef (technische vakken)", laten directeurs Luc Dendooven en Filip Santens weten.





Wie meer informatie wil over deze studierichting kan altijd contact opnemen met de coördinerend directeur van de scholengemeenschap Luc Dendooven op het gsmnummer 0473/52.39.91.





(FEL)