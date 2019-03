Nieuwe parkeermeters met ruim een week vertraging toch gearriveerd Frank Eeckhout

07 maart 2019

13u30 0 Geraardsbergen Een firma is donderdag gestart met het plaatsen van de nieuwe parkeermeters in het centrum van Geraardsbergen. Daar zou vanaf 1 maart een nieuw parkeerbeleid gelden, maar door een vertraging bij de leveranciers werd dat parkeerbeleid voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Met een nieuw parkeerbeleid wil de stad een vlottere doorstroming van het verkeer, een lagere parkeerdruk en minder zoekverkeer in het centrum. De stad streeft hiermee naar een hogere bezetting van de randparkings en meer parking voor kortparkeren en de bewoners. In de betalende zone heb je voortaan geen parkeerticket meer nodig, maar maak je gebruik van de digitale parkeerautomaten. De controle gebeurt op basis van de nummerplaat die je ingeeft. Je hoeft dus geen ticket meer aan je voorruit te leggen. Je betaalt met de bankkaart, de 4411-app of via sms naar 4411 en dus niet meer met muntgeld.

Tot het nieuwe parkeerbeleid in voege treedt, geldt de wegcode. Je legt je blauwe kaart voor de voorruit. Hiermee mag je maximum twee uur parkeren. Bestuurders van voertuigen andere dan auto’s en mindervaliden in het bezit van een speciale parkeerkaart moeten geen blauwe kaart gebruiken. Deze maatregel geldt tot de levering en installatie van de nieuwe parkeerautomaten is voltooid.